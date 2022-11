Teleperformance dévisse en Bourse, enquête en Colombie sur les conditions de travail

PARIS, 10 novembre (Reuters) - Teleperformance chute jeudi en Bourse, plusieurs analystes évoquant l'ouverture d'une enquête en Colombie sur les conditions de travail d'employés de la plate-forme TikTok dont le spécialiste français des centres d'appel est un sous-traitant.

L'action perd 38,07% à 164,85 euros à 09h22 GMT, la plus forte baisse de l'indice parisien CAC 40, qui recule au même moment de 0,51%.

"Nous avons décidé d'ouvrir une enquête contre Teleperformance", a écrit mardi sur Twitter Edwin Palma Egea, le ministre colombien des Relations du travail. "Nous avons notifié l'entreprise et invitons tous les travailleurs et organisations syndicales du pays à nous fournir des preuves de violations présumées des normes de travail."

Cette enquête fait suite aux révélations du magazine américain Time et du Bureau of Investigative Journalism, datant d'octobre, sur des soupçons de violations des droits syndicaux, de conditions de travail traumatisantes et de bas salaires des modérateurs de contenu du réseau social TikTok.

D'après ces informations, le groupe ne versait que 10 dollars par jours aux modérateurs de TikTok qui devaient régulièrement visionner des images de meurtres, d'abus sur des enfants et de violences sexuelles dans le cadre de leur travail.

Les employés qui manifestaient l'envie de se syndiquer faisaient l'objet de "menaces et d'intimidations", ajoute Time.

Teleperformance n'a pas répondu dans l'immédiat à une sollicitation de Reuters mais dans l'article de Time, le groupe dit ne pas voir reçu de notification d'une enquête mais qu'il y répondra de manière appropriée si cela devait être le cas. (Rédigé par Laetitia Volga, édité par Sophie Louet)