Teleperformance chute après un avertissement sur ses prévisions

PARIS, 27 juillet (Reuters) - Teleperformance chute jeudi en Bourse après l'abaissement de son objectif de croissance des revenus pour l'année. A la Bourse de Paris, vers 08h35 GMT, l'action du spécialiste des centres d'appels plonge de 9,55% à 143 euros, signant l'une des plus fortes baisses du SBF 120 (+1,35%) et du Stoxx 600 (+1%). Le groupe a annoncé mercredi soir viser une croissance de son chiffre d'affaires à périmètre comparable de 6%-8% pour cette année, à l'exclusion des contrats liés au COVID-19, contre une prévision précédente de 8%-10%. Teleperformance a par ailleurs minimisé la portée des discussions en cours concernant son adoption des technologies d'intelligence artificielle générative. "Même si le cours de l'action représente encore une décote significative par rapport à ses niveaux de valorisation historiques, nous ne pensons pas que les nouvelles prévisions pour l'exercice 2023 sont suffisamment prudentes au regard du contexte sectoriel", écrit dans une note JPMorgan. L'intermédiaire souligne également le ralentissement de la croissance dans le segment des services de base de Teleperformance, qui a baissé de 3% au deuxième trimestre. (Rédigé par Claude Chendjou, avec Victor Goury-Laffont, édité par Blandine Hénault)