Teleperformance : Bhupender Singh sera désigné comme seul DG à partir de janvier 2026

16 février (Reuters) - Teleperformance SE: * TELEPERFORMANCE ANNONCE UNE NOUVELLE ORGANISATION DE SA GOUVERNANCE * LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, SUR RECOMMANDATION DE SON COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS ET DES NOMINATIONS, A APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ LA GOUVERNANCE DU GROUPE * GOUVERNANCE POUR LA PÉRIODE ALLANT JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2025: DANIEL JULIEN, FONDATEUR ET PDG ET BHUPENDER SINGH, DG DÉLÉGUÉ ET ADMINISTRATEUR A lire aussi... * CETTE NOUVELLE STRUCTURE CONSTITUE UNE ÉTAPE VERS LA SÉPARATION, À COMPTER DU 1ER JANVIER 2026, DES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DU CONSEIL ET DE DG * À CETTE DATE, BHUPENDER SINGH SERA DÉSIGNÉ COMME LE DIRECTEUR GÉNÉRAL