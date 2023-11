Telefonica prévoit des suppressions d'emplois en Espagne

(Reuters) - L'opérateur de télécoms espagnol Telefonica a officiellement annoncé lundi aux représentants syndicaux son intention de supprimer des emplois en Espagne, selon le syndicat UGT. L'entreprise de télécommunications n'a pas indiqué le nombre d'emplois qu'elle entend supprimer, a précisé le syndicat sur son site web. L'entreprise, qui compte 21.000 employés, souhaite supprimer 2.500 emplois, a rapporté le journal espagnol Expansion, tandis que le quotidien Cinco Dias a évoqué jusqu'à 3.000 suppressions d'emplois. "La semaine prochaine, les tables de négociation sur ces licenciements seront mises en place et le nombre officiel de travailleurs concernés sera communiqué", a déclaré un porte-parole de l'UGT à Reuters. Telefonica a confirmé avoir informé les syndicats de son intention de licencier des employés, a indiqué un porte-parole de l'entreprise. Ces réductions s'inscrivent dans le cadre du plan stratégique triennal de l'entreprise, qui vise à accroître la rentabilité en réduisant les dépenses d'investissement, en augmentant les recettes et en réduisant les coûts. Le marché espagnol des télécommunications connaît une forte concurrence qui a poussé à une vague de consolidation dans le secteur. Vodafone a annoncé le mois dernier la vente de sa filiale espagnole à Zegona Communications tandis qu'Orange a lancé un projet de rapprochement avec MasMovil. (Reportage Matteo Allievi, version française Gaëlle Sheehan, édité par Blandine Hénault)