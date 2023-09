Telefonica: Le groupe saoudien STC devient le premier actionnaire, l'Espagne vigilante

LONDRES/DUBAI (Reuters) - Le groupe saoudien STC a acquis une participation de 9,9% dans Telefonica pour une valeur de 2,1 milliards d'euros, devenant ainsi le premier actionnaire du géant espagnol des télécommunications, une opération qui n'a pas laissé indifférent le gouvernement madrilène. STC, le plus grand opérateur de télécommunications d'Arabie Saoudite, a dévoilé son investissement mardi après la clôture. Sa participation consiste en 4,9% des actions de Telefonica et en des instruments financiers qui lui confèrent 5% d'exposition dite "économique" à la société. STC prévoit d'obtenir des droits de vote pour cette participation de 5%, a déclaré la société. "Nous considérons qu'il s'agit d'une opportunité d'investissement convaincante qui nous permet d'utiliser notre bilan solide tout en maintenant notre politique de dividendes", a déclaré Olayan Alwetaid, PDG de STC, dans un communiqué, ajoutant ne pas avoir l'intention d'acquérir "le contrôle ou une participation majoritaire". Telefonica a déclaré avoir été informé de l'investissement de STC mardi et l'a qualifié d'"amical". De son côté, la ministre espagnole de l'Economie par intérim, Nadia Calvino, a indiqué mercredi avoir été informée la veille par STC de son investissement. "Nous utiliserons tous les moyens à notre disposition pour défendre nos intérêts stratégiques", a-t-elle déclaré à Bruxelles auprès de journalistes. Telefonica est une entreprise stratégique pour l'Espagne et le gouvernement protégera l'autonomie stratégique du pays, a aussi réagi mercredi la porte-parole du gouvernement, Isabel Rodriguez. "Il existe des canaux permettant au gouvernement de superviser et de contrôler tous les investissements stratégiques, qui peuvent influencer l'autonomie stratégique" de l'Espagne, a-t-elle déclaré lors d'une interview accordée à la chaîne de télévision publique TVE. Le gouvernement doit s'assurer que la prise de décision de Telefonica, qui gère des données sensibles, reste en Espagne, a déclaré de son côté la ministre du Travail par intérim, Yolanda Diaz, sur la plateforme de médias sociaux X, anciennement Twitter. STC a construit sa position avec l'aide de la banque d'investissement américaine Morgan Stanley, ont déclaré à Reuters deux sources au fait de la situation. Linklaters a agi en tant que conseiller juridique de STC et Allen & Overy a agi pour Morgan Stanley, ont-elles ajouté. Morgan Stanley, Linklaters et Allen & Overy se sont refusés à tout commentaire. A Madrid, l'action Telefonica était en hausse de 1,89% à 09h50 GMT, à 3,822 euros. STC est le plus grand opérateur de télécommunications d'Arabie Saoudite et possède également des filiales et des participations dans des sociétés opérant au Koweït et à Bahreïn. L'investissement dans Telefonica est la deuxième incursion de STC sur le marché européen des télécommunications, après le rachat à United Group, en avril, d'infrastructures de tours d'une valeur de 1,2 milliard d'euros. A la clôture mardi, Telefonica affichait une capitalisation d'environ 22 milliards d'euros. L'entreprise valait plus de 110 milliards d'euros à son record, en 2008. La banque espagnole BBVA était le principal actionnaire de Telefonica l'année dernière, avec une participation de 4,9%. (Reportage Andres Gonzalez, Amy-Jo Crowley, Pablo Mayo Cerqueiro, Hadeel Al Sayeghpar, reportage additionnel CorinaRodriguez et Inti Landauro, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)