Telefonica envisage de supprimer 5.100 emplois en Espagne d'ici 2026

Crédit photo © Reuters

MADRID (Reuters) - Telefonica envisage de supprimer environ 5.100 emplois en Espagne d'ici 2026 afin de réduire les coûts et d'adapter sa taille au marché actuel, a déclaré un porte-parole du syndicat UGT lundi. L'opérateur de télécoms emploie environ 21.000 personnes en Espagne, son pays d'origine, alors que sa main-d'oeuvre globale s'élève à plus de 103.000 personnes. Le groupe a pris cette décision pour des raisons de productivité, d'organisation et techniques, a déclaré le porte-parole du syndicat, alors que Telefonica et les représentants des travailleurs commencent à négocier les licenciements. Telefonica a confirmé l'"ajustement" des effectifs dans un communiqué, mais a refusé de préciser le nombre d'emplois qu'il entendait supprimer. Le marché espagnol des télécommunications connaît une forte concurrence qui a poussé à une vague de consolidation dans le secteur. (Reportage Inti Landauro et Matteo Allievi, version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)