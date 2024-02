Telefonica enregistre une perte au T4 en raison de charges exceptionnelles

MADRID, 22 février (Reuters) - Telefonica a fait état jeudi d'une perte au quatrième trimestre, le groupe de télécoms espagnol ayant dû enregistrer des charges liées à son plan de licenciements en Espagne et une dépréciation en Grande-Bretagne. La perte nette du groupe sur la période s'est établie à 2,15 milliards d'euros, largement plus que ce qu'attendaient les analystes, qui tablaient sur une perte de 742 millions d'euros, selon un consensus d'entreprise. Telefonica, qui cherche à réduire ses coûts, a enregistré au cours du dernier trimestre une charge exceptionnelle de 1,15 milliard d'euros dans le cadre du financement de son plan de licenciement en Espagne, ainsi qu'une dépréciation de 1,73 milliard d'euros sur Virgin Media O2, sa coentreprise avec Virgin Media. Le groupe a déclaré que la détérioration de l'économie britannique et la hausse des taux d'intérêt affectaient les "estimations des flux de trésorerie futurs" et la valeur des produits dérivés détenus par l'entreprise. A lire aussi... Sans ces deux charges exceptionnelles, Telefonica aurait enregistré un bénéfice net de 730 millions d'euros. Le groupe a fait état d'un bénéfice d'exploitation avant dépréciation et amortissement (OIBDA) à 11,39 milliards d'euros sur l'ensemble de l'année, en ligne avec ses objectifs. Telefonica a par ailleurs confirmé ses prévisions de croissance du bénéfice et du chiffre d'affaires pour 2024 et a maintenu son dividende annuel à 0,30 euro par action. (Reportage Inti Landauro ; avec la contribution de Tomas Cobos ; version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)