Telefonica annonce un plan de licenciements de €1,3 md en Espagne

MADRID (Reuters) - Le groupe télécoms espagnol Telefonica a déclaré mercredi être parvenu à un accord avec les organisations syndicales en Espagne pour licencier plus de 3.000 salariés dans le cadre d'un plan dont le coût avant impôts est estimé à 1,3 milliard d'euros. Telefonica, qui cherche à réduire ses coûts, a indiqué dans un communiqué au régulateur espagnol du marché que les départs des salariés concernés devraient avoir lieu au premier trimestre 2024. Cet accord a été trouvé après des semaines de négociations entre le groupe et les représentants syndicaux. Avec ce plan de licenciement, Telefonica devrait économiser environ 285 millions d'euros par an en moyenne à compter de 2025, a indiqué le groupe, qui s'attend à un impact positif sur son cash flow dès cette année. (Reportage Joan Faus; version française Jean Terzian)