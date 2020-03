Télécoms : Vers une réduction de la bande passante vers les sites de divertissement

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les opérateurs télécoms français vont exercer une plus grande discipline dans l'allocation de la bande passante à partir de lundi afin de faire face au bond des usages liés au télétravail, a indiqué dimanche le président de la Fédération Française des Télécoms (FFT).

Cela pourrait affecter l'accès aux sites de divertissement comme Netflix, Google ou Facebook.

"Nous entrons dans une phase exceptionnelle qui nous amène à regarder de près les pics (de trafic) auxquels nous nous sommes habitués", a déclaré Arthur Dreyfuss dans un entretien téléphonique.

"Nous entrons dans une ère de discipline sociale collective, qui doit s'accompagner d'une discipline numérique de la part des opérateurs télécoms".

En soirée, Youtube, Netflix et Facebook représentent en moyenne environ 80% de la bande passante fournie par les quatre opérateurs français Orange, SFR, filiale d'Altice Europe, Bouygues Telecoms et Iliad, a indiqué une source industrielle.

Face à l'accélération de la progression du coronarivus, le gouvernement français a annoncé samedi la fermeture des restaurants, des cafés, des cinémas, des discothèques et des autres établissements publics et commerces non essentiels et a pressé la population à rester chez elle.

