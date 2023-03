Télécoms : Iliad a réalisé une croissance organique de 6,9% en 2022

(Reuters - Iliad a fait état jeudi d'une croissance organique de son chiffre d'affaires de 6,9% en 2022, à 8,4 milliards d'euros, tiré par la hausse du nombre d'abonnés en France, en Italie et en Pologne, les trois marchés sur lesquels il opère. Le groupe français de télécommunications affiche un bénéfice opérationnel courant avant prise en compte des dotations aux amortissements (EbitdaAL) en croissance organique pro forma de 8,0% à 3,3 milliards d'euros. (Reportage Matteo Allievi à Gdansk ; Version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)