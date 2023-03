Telecom Italia en discussions avec les syndicats pour supprimer près de 2.000 emplois en Italie

MILAN, 21 mars (Reuters) - Telecom Italia (TIM) cherche à supprimer jusqu'à 2.000 emplois en Italie par le biais d'un plan de départ anticipé à la retraite, dans le cadre des efforts déployés par l'ancien monopole pour rationaliser ses activités domestiques, ont déclaré des sources au fait du dossier. Le groupe a discuté lors d'une réunion avec les syndicats mardi de nouveaux plans visant à réduire un effectif qui compte au total quelque 40.000 personnes en Italie, ont précisé ces sources. L'opérateur, lourdement endetté, cherche à réorganiser ses activités en raison depuis des années d'une forte concurrence sur les prix sur son principal marché domestique. TIM a officiellement lancé la semaine dernière un appel d'offres pour la vente de son réseau fixe et de son unité de câble sous-marin Sparkle. (Reportage Elvira Pollina, rédigé par Keith Weir ; version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)