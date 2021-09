Tel-Aviv facile, Feyenoord accroché

Crédit photo © Reuters

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Le Maccabi Tel Aviv n'a pas fait de détails cet après-midi pour le premier match de la Ligue Europa Conférence face au club d'Alashkert (Arménie) en s'imposant 4 buts à 1. La différence s'est fait en première période où Tel Aviv a ouvert le score par l'intermédiaire de Perica (13') mais les visiteurs ont pratiquement égalisé dans la foulée grâce à Embalo (17'). Mais Kanichowsky (32') et Biton (48') ont fait le break avant la pause. Ensuite, Hozez a conclu le festival avant le dernier quarts d'heure de jeu (72'). Dans l'autre rencontre de l'après-midi, le Maccabi Haifa et Feyenoord se sont quittés sur un score nul et vierge 0-0. Les locaux n'ont pas réussi à se montrer dangereux avec 0 tir cadré durant la partie. Au contraire, les visiteurs ont tenté 15 tirs sans succès.