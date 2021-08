Teichmann rejoint Barty en finale

Crédit photo © Reuters

par Martin Schmuda (iDalgo)

Le parcours de rêve se poursuit pour la jeune sensation Jil Teichmann au WTA 1000 de Cincinnati. La Suissesse s'est qualifiée pour sa première finale dans un tournoi de cette catégorie en battant Karolina Pliskova 6-2 6-4 en demi-finale. La 76e joueuse mondiale s'est servie de toutes les variations possibles de son jeu de gauchère pour faire craquer la Tchèque et vaincre sa deuxième Top 5 de la semaine après Osaka. Teichmann devra encore réaliser un exploit si elle veut soulever le plus grand trophée de sa carrière, puisqu'elle affrontera la numéro une mondiale, ni plus ni moins. Ashleigh Barty a dominé Angélique Kerber 6-2 7-5 pour pouvoir disputer sa 6e finale de l'année (4 titres). Après un premier set totalement maîtrisé, l'Australienne s'est relâchée dans la seconde manche, avant d'accélérer en fin de match pour l'emporter.