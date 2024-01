Téhéran et le Hezbollah ont contribué aux attaques des Houthis en mer Rouge

Téhéran et le Hezbollah ont contribué aux attaques des Houthis en mer Rouge













par Samia Nakhoul et Parisa Hafezi DUBAI, 20 janvier (Reuters) - Des commandants du Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran (CGRI) et du Hezbollah libanais se trouvaient sur le terrain au Yémen pour superviser les attaques des Houthis contre les navires de la mer Rouge, ont déclaré à Reuters quatre sources régionales et deux sources iraniennes. L'Iran, qui a armé, entraîné et financé les Houthis, a intensifié ses livraisons d'armes à la milice yéménite après l'attaque du 7 octobre dernier et la riposte israélienne. Téhéran a notamment fourni des drones sophistiqués, des missiles de croisière antinavires, des missiles balistiques de précision et des missiles de moyenne portée aux Houthis, qui ont pris pour cible des navires commerciaux, ont indiqué les sources. Les commandants et les conseillers du CGRI apportent en outre, leur savoir-faire, des données et des renseignements pour déterminer, parmi les dizaines de navires qui traversent chaque jour la mer Rouge, ceux qui sont destinés à Israël et ceux qui constituent des cibles pour les Houthis, ont indiqué toutes les sources. Washington a déclaré le mois dernier que l'Iran était profondément impliqué dans la planification des opérations en mer Rouge et que les renseignements de la République islamique étaient essentiels pour permettre aux Houthis de cibler les navires. Lors de ses conférences de presse hebdomadaires, le porte-parole du ministère iranien des affaires étrangères, Nasser Kanaani, a réfuté que Téhéran soit impliqué dans les attaques des Houthis en mer Rouge. Le bureau des relations publiques du Corps des gardiens de la révolution islamique n'a pas répondu aux demandes de commentaires. Même son de cloche chez les Houthis dont le porte-parole Mohammed Abdulsalam, a nié toute implication de l'Iran ou du Hezbollah dans la direction des attaques de la mer Rouge. Un porte-parole du Hezbollah n'a pas répondu à une demande de commentaire. (Avec Mohammad Ghobari in Aden)