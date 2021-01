Technip Energies vise un CA jusqu'à 7 milliards d'euros en 2021

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Technip Energies, issu de la scission des activités du groupe parapétrolier TechnipFMC, a dit tabler jeudi sur un chiffre d'affaires compris entre 6,5 milliards et 7 milliards d'euros en 2021.

A l'occasion d'une journée investisseurs, le groupe a aussi dit prévoir une marge opérationnelle comprise entre 5,5% et 6% en 2021.

Pour 2020, le chiffre d'affaires est attendu entre 5,9 milliards et 6,1 milliards d'euros et la marge opérationnelle entre 5,6% et 5,8%.

A moyen terme, Technip Energies, qui prévoit de se coter à la Bourse de Paris, table sur une croissance à un chiffre de son chiffre d'affaires à taux de change constant et sur une augmentation de plus de 100 points de base de sa marge opérationnelle.

En début d'année, TechnipFMC avait annoncé qu'il relançait son processus de scission en deux entités qu'il avait dû interrompre en mars dernier en raison de l'émergence de la pandémie de coronavirus.

Le projet, lancé en août 2019, doit passer par la distribution de 50,1% du capital de la nouvelle société Technip Energies, qui reprendra les activités d'ingénierie et de technologie, aux actionnaires actuels de TechnipFMC.

La scission devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2021 sous réserve des autorisations et conditions réglementaires habituelles, a précisé TechnipFMC jeudi.

"Nous sommes positionnés au cœur des problématiques de la transition énergétique – de la décarbonation aux solutions sans carbone – pour répondre aux enjeux énergétiques d’aujourd’hui et de demain", a déclaré dans un communiqué le directeur général de Technip Energies, Arnaud Pieton.

"Notre important carnet de commandes associé à une large gamme d’opportunités commerciales nous apportent une grande visibilité sur nos revenus et le potentiel d’expansion de nos marges à moyen terme", a-t-il poursuivi.

Technip Energies dit disposer d’un réservoir important d’opportunités de marché annuel estimé à plus de 100 milliards d’euros.

A la fin juin 2020, son carnet de commandes s'établissait à 13,2 milliards d'euros.

Le bilan d'ouverture de Technip Energies devrait afficher un montant de dette brute de 750 millions d'euros et 3,1 milliards d'euros de trésorerie.

Le groupe prévient néanmoins que l'épidémie due au coronavirus "a réduit temporairement mais de manière significative" la demande de produits et services de la société.

"Elle a exercé, et pourrait continuer d’exercer, un impact négatif sur la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société", ajoute Technip Energies.

(Blandine Hénault, édité par Jean-Philippe Lefief)