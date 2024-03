Technip Energies parie sur une hausse de la demande mondiale de GNL

PARIS (Reuters) - Technip Energies a enregistré un bénéfice solide en 2023 malgré son retrait de Russie, stimulé par une augmentation des commandes pour de nouveaux projets qui devrait se poursuivre en 2024 à mesure que la demande mondiale pour de nouvelles installations en gaz naturel liquéfié (GNL) s'accroît. "L'année (2023) a été extrêmement bonne du point de vue de la rentabilité et des prises de commande, ainsi que sur la réalisation des objectifs stratégiques (...) qui nous permettent de soutenir notre croissance actuelle et notre croissance future", a déclaré le directeur général Arnaud Pieton lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes jeudi.L'entreprise d'ingénierie et de technologies a atteint un chiffre d'affaires annuel ajusté de 6 milliards d'euros, en baisse par rapport aux 6,4 milliards d'euros de l'année précédente. L'Ebit récurrent est lui passé de 451 millions d'euros à 445 millions d'euros, avec une marge de 7,4%. Les commandes reçues se sont élevées à 10,1 milliards d'euros, contre 3,8 milliards d'euros en 2022, dépassant les 9,8 milliards d'euros atteints en 2021. Une baisse significative des revenus issu de projets de GNL russes a été constatée en 2023 à la suite du retrait l'année dernière du projet Arctic LNG 2 et de la fin du contrat Yamal LNG en 2022. A lire aussi... Cette baisse à tout de même été compensée par les revenus provenant des projets GNL North Field South et North Field East de QatarEnergy, ainsi que des projets en aval, d'après les résultats de l'entreprise. La société vise en 2024 un chiffre d'affaires compris entre 6,1 et 6,6 milliards d'euros, et une marge ajustée (Ebit récurrent) de 7 à 7,5%, en pariant sur une augmentation de la demande mondiale de GNL et des commandes de projets supplémentaires. "La vague du GNL n'est pas terminé (...) vous avez probablement lu comme nous et entendu les annonces faites par QatarEnergy le week-end dernier avec l'engagement d'ajouter de la capacité GNL d'ici 2030, au Qatar en particulier, mais cette tendance existe dans d'autres géographies également", a commenté Arnaud Pieton. Le directeur général a ajouté que Technip développait actuellement des projets qui augmenteront la capacité de 50 millions de tonnes de GNL par an (mtpa). Le groupe a également été sélectionné pour développer plusieurs projets de GNL d'un volume total de 10 mtpa supplémentaires, dont la décision finale d'investissement (FID) devrait être prise cette année. Arnaud Pieton a précisé qu'il s'attendait à ce que le marché mondial accroisse la capacité de GNL de 140 mtpa à 160 mtpa dans le cadre de projets qui devraient être approuvés entre 2024 et 2026, principalement en dehors des États-Unis, compte tenu de la pause observée par ce pays dans l'octroi de nouvelles autorisations d'exportation de GNL. La société a également proposé une augmentation de 10% du dividende annuel et a lancé un programme de rachat d'actions de 100 millions d'euros. (Reportage America Hernandez à Paris, avec Diana Mandia à Gdansk; Version française Mathias de Rozario ; édité par Kate Entringer)