Technip Energies : La marge d'exploitation dépasse les attentes en 2023

29 février (Reuters) - Technip Energies a fait état jeudi d'une marge d'exploitation au-dessus des attentes en 2023 et a annoncé une augmentation de 10% du dividende et un programme de rachat d'actions de 100 millions d'euros. L'entreprise d'ingénierie et de technologies a publié une marge d'EBIT récurrent ajusté de 7,4%, en hausse de 40 points de base par rapport à 2022, un résultat au-dessus des attentes des analystes qui tablaient sur 7,1%, selon un consensus fourni par la société. "Forts de ces résultats solides et de notre confiance dans nos perspectives de développement, nous proposons une augmentation de 10% du dividende annuel et lançons un programme de rachat d'actions de 100 millions d'euros", a dit dans un communiqué Arnaud Pieton, directeur général du groupe. Le carnet de commandes ajusté de Technip a progressé de plus de 20% en 2023 pour atteindre 15,7 milliards d'euros. (Rédigé par Diana Mandiá)