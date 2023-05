Technip Energies et John Cockerill créent une coentreprise dans l'hydrogène vert

PARIS, 4 mai (Reuters) - Technip Energies et John Cockerill ont annoncé jeudi la création de Rely, une coentreprise proposant des solutions intégrées d'hydrogène vert. "Rely proposera des solutions de bout en bout, depuis les services préalables à la décision d'investissement, jusqu'à la fourniture de produits propriétaires, l'exécution du projet, l'exploitation et la maintenance", ont indiqué les deux groupes dans un communiqué. Technip Energies et John Cockerill ont ajouté que leur coentreprise avait pour ambition d'atteindre un chiffre d'affaires de plus d'un milliard d'euros à l'horizon 2030. Rely sera basée en Belgique et détenue à 60% par Technip Energies et à 40% par John Cockerill, précise le communiqué. (Rédigé par Camille Raynaud, édité par Kate Entringer)