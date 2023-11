Technip Energies en ligne avec les attentes malgré la Russie

(Actualisé avec détails, cours de Bourse) 2 novembre (Reuters) - Technip Energies a publié jeudi un chiffre d'affaires légèrement supérieur aux attentes au troisième trimestre malgré la fin de son activité en Russie, porté par une inflexion de son carnet de commandes. A la Bourse de Paris, le titre Technip Energies prenait 4,67% à 21,50 euros à 09h03 GMT. L'entreprise d'ingénierie et de technologies a affiché un carnet de commandes de 18,03 milliards d'euros pour les neuf premiers mois de l'année, soit une hausse d'environ 33% sur la même période d'une année sur l'autre. Le chiffre d'affaires ajusté pour les neuf premiers mois de l'année a chuté de près d'un quart par rapport à 2022, pénalisé par une la baisse significative des contributions issues des projets de GNL en Russie, car la société a "cessé toutes ses activités" dans le pays, y compris le projet Arctic LNG2, a déclaré l'entreprise Technip Energies a réitéré sa déclaration selon laquelle elle avait toujours respecté les sanctions internationales, après que le journal français Le Monde a affirmé mi-octobre que la société n'avait pas respecté ces sanctions en continuant à fournir des équipements au projet Arctic LNG 2 entre août et octobre 2022. L'action a chuté de 22% lors de la publication de l'article. Les prises de commandes ajustées du troisième trimestre 2023 comprennent un contrat significatif pour une unité de production d'hydrogène dans la bioraffinerie de BP à Kwinana en Australie et deux contrats d'EPsCm pour une unité de biocarburants et une unité d'hydrogène vert pour Galp, peut-on lire dans un communiqué de l'entreprise. Néanmoins, à 548 millions d'euros, les prises de commandes ajustées pour le troisième trimestre ont été inférieures aux attentes. Les analystes interrogés par la société s'attendaient en effet à 908 millions d'euros. Technip Energies a enregistré un chiffre d'affaires ajusté de 1,568 milliard d'euros au troisième trimestre, contre 1,595 milliard à la même période de l'année précédente. Les analystes interrogés par la société s'attendaient à 1,547 milliard d'euros, tandis que le consensus LSEG prévoyait 1,56 milliard d'euros. (Reportage Gaëlle Sheehan, version française Mariana Abreu ; édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)