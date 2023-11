Technip Energies : CA un peu meilleur que prévu au T3 avec les prises de commandes

2 novembre (Reuters) - Technip Energies a publié jeudi un chiffre d'affaires légèrement supérieur aux attentes au troisième trimestre, porté par une inflexion de son carnet de commandes. L'entreprise pétrolière et gazière a affiché un carnet de commandes de 18 milliards d'euros pour les neuf premiers mois de l'année, soit une hausse d'environ 33,5% sur la même période d'une année sur l'autre. Les prises de commandes ajustées du troisième trimestre 2023 comprennent un contrat significatif pour une unité de production d'hydrogène dans la bioraffinerie de BP à Kwinana en Australie et deux contrats d'EPsCm pour une unité de biocarburants et une unité d'hydrogène vert pour Galp, peut-on lire dans un communiqué de l'entreprise. La société pétrolière et gazière a enregistré un chiffre d'affaires ajusté de 1,568 milliard d'euros au troisième trimestre, contre 1,595 milliard à la même période de l'année précédente. Les analystes interrogés par la société s'attendaient à 1,547 milliard d'euros, tandis que le consensus LSEG prévoyait 1,56 milliard d'euros. (Rédaction Mariana Abreu, avec la contribution de Gaëlle Sheehan ; édité par Blandine Hénault)