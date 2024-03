Technip energies affiche un CA en baisse en 2023

29 février (Reuters) - Technip Energies NV: * CA EN 2023 À EUR 6.014,7 MLNS CONTRE EUR 6.424,4 MLNS IL Y A UN AN * EBIT RÉCURRENT EN 2023 À EUR 445,1 MLNS CONTRE 451,1 MLNS IL Y A UN AN * RÉSULTAT NET EN 2023 À EUR 294,1 MLNS CONTRE 320,2 MLNS IL Y A UN AN A lire aussi... * PRISES DE COMMANDES EN 2023 À EUR 10.070,1 MLNS VERSUS EUR 3.844,8 MLNS IL Y A UN AN * RÉSULTAT DILUÉ PAR ACTION EN 2023 À 1,63 EURO CONTRE 1.79 EURO IL Y A UN AN * PRÉVISIONS POUR L'EXERCICE 2024 - IFRS AJUSTÉ: CA 6,1-6,6 MDS D'EUROS, MARGE D'EBIT RÉCURRENT 7,0 %-7,5 %, RÉSULTAT DILUÉ PAR ACTION: CROISSANCE À DEUX CHIFFRES * "NOUS PROPOSONS UNE AUGMENTATION DE 10 % DU DIVIDENDE ANNUEL ET LANÇONS UN PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS DE 100 MILLIONS D'EUROS" - DG Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)