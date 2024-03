Tchad: Mahamat Idriss Déby candidat à la présidentielle

par Mahamat Ramadane N'DJAMENA (Reuters) - Le président du Tchad par intérim, Mahamat Idriss Deby, a déclaré samedi qu'il comptait se présenter à l'élection présidentielle qui débute en mai, près de trois ans après le coup d'Etat mené par la junte militaire au pouvoir. Cette annonce intervient quelques jours après la mort du chef de l'opposition tchadienne, Yaya Dillo, lors d'un échange de tirs avec les forces de sécurité dans la capitale N'Djamena. Le Tchad connaît un regain de tension à l'approche de l'élection présidentielle qui doit se tenir en mai et juin prochains avec des résultats provisoires attendus en juillet. A lire aussi... La junte militaire, qui a pris le pouvoir en 2021 en promettant une transition de 18 mois, avait par la suite prolongé le calendrier de transition de deux ans. S'adressant à ses partisans et aux représentants de l'État, Mahamat Idriss Deby a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle sans faire référence à l'assassinat de Yaya Dillo. Le décès du chef de l'opposition, survenu mercredi dans des circonstances contestées, a encore mis en lumière les divisions au sein de l'élite dirigeante, à un moment politiquement sensible. Le gouvernement tchadien a déclaré qu'il avait été tué lors d'un échange de coups de feu avec les forces de sécurité et a accusé des membres de son groupe politique, le Parti socialiste sans frontières (PSF), d'avoir également attaqué l'Agence nationale de sécurité. Vendredi, le gouvernement a confirmé que l'oncle du président de transition, le général Saleh Deby Itno, avait été arrêté à la suite des événements. Il avait récemment intégré le PSF de Yaya Dillo. "Il a été inculpé par le procureur de la République et sa vie n'est pas en danger", a déclaré le porte-parole du gouvernement, Abderaman Koulamallah, sans préciser les chefs d'inculpation retenus contre lui. Le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad (FACT), un groupe rebelle tchadien, et le Conseil national de la résistance pour la démocratie (CNRD) ont qualifié la mort de Yaya Dillo d'assassinat. Dans un communiqué publié samedi, l'Union pour la refondation du Tchad (URT) a dénoncé une manœuvre destinée à museler l'opposition politique. (Rédigé par Alessandra Prentice ; version française Kate Entringer)