Tchad : Macron s'inquiète de la situation et réitère son appel à une transition pacifique

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron a condamné mardi la répression des manifestations de la matinée à N'Djamena, la capitale du Tchad, et réitéré son appel à une transition pacifique dans le pays, où l'armée a pris le pouvoir la semaine dernière après la mort d'Idriss Déby.

Le président français et son homologue de République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, qui était reçu à l'Elysée pour un déjeuner de travail, ont fait part de leur "préoccupation" sur l'évolution de la situation dans le pays et ont "condamn(é) avec la plus grande fermeté la répression des manifestations et des violences qui ont eu lieu ce matin à N'Djamena", a dit Emmanuel Macron lors d'une courte déclaration.

Au moins deux personnes ont été tuées et 27 autres blessées lors de manifestations contre la prise du pouvoir par l'armée à la suite de la mort du président Idriss Déby.

"Nous appelons au respect des engagements qui ont été pris, celui d'une transition pacifique, inclusive sur le plan politique", a ajouté Emmanuel Macron en relayant la position de la France et de l'Union africaine (UA), dont Félix Tshisekedi assure actuellement la présidence.

Plusieurs dirigeants de l'opposition tchadienne ont dénoncé un coup de force de l'armée, qui a mis en place un conseil militaire dirigé par le fils de l'ancien président, Mahamat Idriss Déby.

"Je suis pour une transition pacifique démocratique inclusive, je ne suis pas pour un plan de succession. Et la France ne sera jamais aux côtés de celles et ceux qui forment ce projet", a prévenu Emmanuel Macron.

