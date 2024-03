Tchad : Le chef de l'opposition Yaya Dillo tué à N'Djamena

Tchad : Le chef de l'opposition Yaya Dillo tué à N'Djamena













N'DJAMENA, 29 février (Reuters) - Le chef de l'opposition tchadienne, Yaya Dillo, a été tué mercredi lors d'un échange de tirs avec les forces de sécurité, a déclaré jeudi le procureur Oumar Mahamat Kedelaye lors d'une conférence de presse. Des tirs nourris avaient été signalés mercredi à N'Djamena, la capitale, près du siège du parti d'opposition, selon un témoin. Ils faisaient suite à des affrontements meurtriers, le même jour, près des locaux de l'agence nationale de sécurité. Plusieurs personnes ont été tuées. Jeudi matin, le calme était revenu dans les rues de N'Djamena, les Tchadiens retournant au travail même si le réseau internet, bloqué mercredi, n'était toujours pas rétabli. Le Tchad connaît un regain de tension à l'approche de l'élection présidentielle qui doit se tenir en mai et juin prochains avec des résultats provisoires attendus en juillet. La junte militaire, qui a pris le pouvoir en 2021 en promettant une transition de 18 mois, avait par la suite prolongé le calendrier de transition de deux ans. (Reportage de Mahamat Ramadane; version française Zhifan Liu, édité par Sophie Louet)