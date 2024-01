Tchad: L'opposant Succès Masra nommé Premier ministre

Tchad: L'opposant Succès Masra nommé Premier ministre













Crédit photo © Reuters

N'DJAMENA (Reuters) - Succès Masra, le chef de file de l'opposition tchadienne, a été désigné Premier ministre du gouvernement de transition lundi, a annoncé la présidence. Fervent opposant de la junte qui a pris le pouvoir en avril 2021, Succès Masra a été autorisé fin octobre à regagner le Tchad près d'un an après son exil en raison de la brutale répression de manifestations à N'Djamena, la capitale du pays. Après son retour au Tchad, le chef du parti Les Transformateurs s'est cependant rangé derrière le gouvernement de transition et a appelé à voter en faveur du référendum constitutionnel, décrié par l'opposition. La nouvelle Constitution a finalement été adoptée et promulguée par le président de la transition, Mahamat Idriss Déby Itno, jeudi dernier. (Reportage Mahamat Ramadane; version française Nicolas Delame et Kate Entringer)