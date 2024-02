Taylor Swift, victorieuse de l'album de l'année, dans l'histoire des Grammy Awards

par Lisa Richwine LOS ANGELES (Reuters) - Taylor Swift, la superstar américaine de la pop, a remporté dimanche soir à Los Angeles le Grammy Award de l'album de l'année pour la quatrième fois de sa carrière, un record, au cours d'une cérémonie marquée par les victoires de plusieurs autres artistes féminines dont Miley Cyrus et SZA. Déjà victorieuse du Grammy Award de l'album de l'année en 2010, 2016 et 2022, Taylor Swift est devenue avec "Midnights" la première artiste à obtenir quatre fois cette récompense, en 66 ans d'existence du grand rendez-vous de l'industrie musicale. Elle a profité de la cérémonie pour annoncer la sortie d'un nouvel album, le 19 avril. Miley Cyrus a remporté elle les deux premiers Grammys de sa carrière, pour la chanson "Flowers", à la fois sacrée meilleur enregistrement de l'année et meilleure prestation pop solo. Elle a dit avoir failli rater l'annonce de sa victoire, car coincée dans les embouteillages provoqués par les fortes pluies et rafales de vent secouant la Californie. "What Was I Made For?", une ballade de la chanteuse britannique Billie Eilish composée pour la bande originale du film "Barbie", est devenue chanson de l'année. Victoria Monet a été désignée meilleure nouvelle artiste de l'année. (Reportage Lisa Richwine; version française Jean Terzian)