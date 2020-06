Taxe numérique: Le Maire confirme le retrait des USA et dénonce une "provocation"

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le ministre français de l'Economie et des Finances a confirmé jeudi avoir reçu une lettre du secrétaire américain au Trésor annonçant son refus de poursuivre les discussions sur la taxation des bénéfices réalisés par les géants du numérique et l'a qualifiée de "provocation".

Près de 140 Etats négocient depuis plusieurs mois sous l'égide de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) une réforme de la fiscalité transfrontalière afin de l'adapter à l'ère numérique avec l'intention d'aboutir d'ici la fin 2020.

La France a instauré sa propre taxe numérique l'an dernier, ce qui lui a déjà valu des menaces de représailles commerciales de la part des Etats-Unis. Les échéances de paiement ont toutefois été suspendues jusqu'à la fin de l'année, dans l'attente d'un accord international.

"Je vous confirme que nous avons reçu avec mes homologues italien, espagnol, britannique une lettre du secrétaire au Trésor Steven Mnuchin qui nous confirme qu'ils (les Etats-Unis) ne veulent pas poursuivre les négociations à l'OCDE sur la taxation digitale", a déclaré Bruno Le Maire sur l'antenne de France Inter.

"C'est une provocation vis-à-vis de l'ensemble des partenaires de l'OCDE. On était à quelques centimètres d'un accord sur la taxation des géants du numérique, au moment où les géants du numérique sont peut-être les seuls au monde à avoir tiré d'immenses bénéfices de la crise du coronavirus."

"Qu'est-ce que c'est que cette manière de traiter les alliés des Etats-Unis, de nous menacer systématiquement de sanctions (...) Et bien moi, je veux confirmer sur votre antenne qu'il y aura bien une taxation des géants du numérique en 2020 en France", a-t-il poursuivi.

"Soit les Etats-Unis reviennent sur leur position et on arrive à un accord d'ici la fin de l'année 2020 (...), soit il n'y a pas d'accord à l'OCDE parce que les Etats-Unis bloquent et sont le seul Etat à bloquer. Dans ce cas-là, on appliquera notre taxe nationale. Nous appliquerons quoi qu'il arrive une taxation aux géants du digital en 2020 parce c'est une question de justice", a insisté Bruno Le Maire.

Le Trésor britannique a quant à lui exprimé jeudi sa détermination à parvenir à une solution internationale.

(Bertrand Boucey et Jean-Philippe Lefief, édité par Blandine Hénault)