Taux : La banque centrale turque opte pour le statu quo

ANKARA (Reuters) - La banque centrale turque a, comme prévu, maintenu jeudi son taux directeur à 8,5%, après un assouplissement de 50 points de base le mois dernier à la suite de tremblements de terre meurtriers ayant dévasté le sud du pays. A rebours de la plupart des grandes banques centrales, la Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi (TCMB) a décidé l'an dernier de réduire de 500 points de base ses taux pour stimuler une économie au ralenti alors que l'inflation a atteint plus de 85%. Elle a ensuite maintenu ses taux à 9% en décembre et janvier. Depuis, l'inflation a reculé mais atteint encore 55% sur un an en février. Avant même les récents séismes, dont le bilan s'élève à plus de 50.000 morts, les analystes estimaient que la banque centrale pourrait assouplir davantage ses taux en vue des élections législatives et présidentielle du 14 mai. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui brigue un nouveau mandat, est confronté à son plus grand défi politique en vingt ans au pouvoir. Se présentant lui-même comme un "ennemi" des taux d'intérêt, il a appelé à une relance monétaire au cours des dernières années pour doper la croissance et les exportations, mais cela a parallèlement affaibli la livre turque et fait monter les prix. Dans une enquête Reuters auprès d'économistes, six ont dit s'attendre à une réduction des taux de 50 points de base ce mois-ci, tandis que 12 ne prévoyaient aucun changement. Le coût économique des tremblements de terre est évalué à environ 104 milliards de dollars et cela devrait réduire d'un à deux points de pourcentage la croissance économique cette année. (Reportage Ali Kucukgocmen et Can Sezer; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)