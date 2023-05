TAUX : Chute des rendements grecs après la victoire des conservateurs aux législatives

22 mai (Reuters) - Les rendements des emprunts d'Etat grecs sont en nette baisse lundi dans la matinée, les investisseurs ayant salué les résultats du premier tour des législatives en Grèce qui, selon eux, devraient assurer la poursuite d'une politique de soutien à l'économie et la réduction de la dette publique. Le parti conservateur Nouvelle Démocratie du Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a remporté une large victoire aux élections de dimanche mais n'a pas atteint le seuil lui permettant de former un nouveau gouvernement à lui seul. Kyriakos Mitsotakis devrait recevoir un mandat officiel pour tenter de former une coalition, mais son parti fera sans doute pression pour un second tour afin d'obtenir une majorité en profitant d'un nouveau système électoral accordant des sièges supplémentaires au vainqueur. Sur le marché secondaire, le rendement à dix ans chute de 15 points de base à 3,906%, au plus bas depuis quatre mois. Le rendement à deux ans, lui, recule d'environ dix points, à 3,291%. L'écart de rendement (spread) entre l'obligation grecque à dix ans et le Bund allemand de même échéance se resserre à 139,2 points de base, au plus bas depuis janvier 2022, ce qui traduit une diminution de la prime exigée par les investisseurs pour détenir des titres grecs plutôt que de la dette allemande, moins risquée. "Nous nous attendons à ce que les réformes favorables au marché s'intensifient durant le deuxième mandat de Nouvelle Démocratie afin de garantir la trajectoire de croissance du PIB, le recul de la dette publique en termes relatifs et l'obtention d'une note 'investment grade', peut-être au second semestre", ont écrit les analystes d'Optimabank. La Bourse d'Athènes grimpe de 5,92% et l'indice des valeurs bancaires de de 12,9%. (Stefano Rebaudo, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)