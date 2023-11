TAUX : Baisse des primes de risque sur l'Italie et le Portugal après les décisions de Moody's

20 novembre (Reuters) - La prime de risque exigée par les investisseurs pour détenir de la dette souveraine italienne et portugaise a légèrement baissé lundi, signe d'un certain soulagement, après les décisions de l'agence de notation Moody's sur ces deux pays. Moody's a maintenu vendredi la note de la dette souveraine de l'Italie à Baa3 - un cran au-dessus de la catégorie spéculative ("junk") - et a relevé ses perspectives de négatives à stables. La plupart des analystes ne s'attendaient toutefois pas à une dégradation de ces perspectives de la part de Moody's, certains prévoyant même une amélioration. L'agence de notation a par ailleurs relevé de deux crans la note émettrice à long terme du Portugal, la faisant passer de Baa2 à A3, malgré la crise politique provoquée par la démission, il y a deux semaines, du premier ministre portugais Antonio Costa. L'écart de rendements (spread) entre les obligations italiennes et allemandes à dix ans - indicateur de la manière dont les investisseurs perçoivent le risque sur la dette de l'Italie - est tombé lundi à un nouveau plus bas de deux mois, à 171,4 points de base. Vers 08h25 GMT, cet écart s'affichait à 172,7 points, contre 172 vendredi, son niveau le plus bas depuis le 21 septembre. Il y a une semaine, il était encore à environ 185 points. Le spread entre les rendements portugais et allemand à dix ans a, lui, diminué de deux points de base à 58,7 points. (Reportage Stefano Rebaudo, version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)