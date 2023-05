Tata va ouvrir une usine de batteries en GB plutôt qu'en Espagne-BBC

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - L'indien Tata Motors a choisi la Grande-Bretagne au détriment de l'Espagne pour construire une usine de batteries électriques géante, rapporte mercredi la BBC sans citer de source. Selon la BBC, le PDG de Tata, propriétaire des marques britanniques Jaguar et Land Rover, devrait se rendre à Londres la semaine prochaine pour finaliser l'accord portant sur un investissement de plusieurs milliards d'euros. Le gouvernement britannique n'a pas souhaité faire de commentaire. La décision de Tata mettrait du baume au coeur à l'industrie automobile britannique alors que plusieurs géants du secteur, comme Stellantis et Ford, ont prévenu qu'ils pourraient se retirer en raison des conséquences du Brexit. Ce serait aussi un succès pour le Premier ministre Rishi Sunak, que les constructeurs pressent de rendre la Grande-Bretagne plus attractive. (Rédigé par William James et Alistair Smout, version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)