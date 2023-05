Tariq Ramadan, accusé de viol, acquitté par un tribunal suisse

Tariq Ramadan, accusé de viol, acquitté par un tribunal suisse













Crédit photo © Reuters

GENEVE (Reuters) - L'islamologue suisse Tariq Ramadan a été acquitté des chefs d'accusation de viol et de contrainte sexuelle, a annoncé mercredi le tribunal pénal de Genève dans un communiqué. L'ancien enseignant était accusé de viol par une femme de 57 ans, dont l'identité n'a pas été révélée, qui a déposé une plainte au tribunal de Genève en 2018 pour des faits qui se seraient déroulés en 2008. Tariq Ramadan a démenti ces accusations. L'islamologue, âgé de 60 ans, est le petit-fils de Hassan el-Banna, fondateur du mouvement des Frères musulmans en Egypte. (Reportage par Emma Farge; version française Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)