Target : La prévision de ventes au-dessus des attentes

par Siddharth Cavale et Savyata Mishra (Reuters) - Target a annoncé mardi une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre malgré un repli de son chiffre d'affaires et a donné une prévision de ventes à données comparables pour 2024 largement au-dessus des attentes, ce qui faisait grimper son titre en avant-Bourse. L'enseigne de grande distribution a fait état d'un bénéfice ajusté de 2,98 dollars par action pour le trimestre de novembre à janvier, qui inclut la période cruciale des fêtes de fin d'année, contre 1,89 dollar par action un an plus tôt. Les dépenses de consommation du "Black Friday" et du "Cyber Monday" ont contribué à stimuler les ventes du trimestre, a déclaré la société, même si le contexte inflationniste pèse de plus en plus sur la demande des consommateurs. A lire aussi... Les ventes à données comparables ont reculé de 4,4% sur le quatrième trimestre, contre un repli de 4,6% attendu par les analystes. Les ventes en ligne ont reculé de 0,1%, soit une nette amélioration par rapport au repli de 6% accusé le trimestre précédent. Pour 2024, Target prévoit un bénéfice ajusté compris entre 8,60 dollars et 9,60 dollars par action. Les ventes à données comparables sont attendues stables ou en progression jusqu'à 2%, alors que les analystes tablaient en moyenne sur une hausse de 0,86%. A la Bourse de New York, l'action Target grimpait de 6% dans les transactions en avant-Bourse. (Reportage Savyata Mishra à Bengaluru et Siddharth Cavale, Version française Alban Kacher, édité par Blandine Hénault)