Target : avertissement sur le bénéfice 2023

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Target a enregistré une hausse inattendue de son chiffre d'affaires sur les trois derniers mois de 2022, aidé par l'effet des promotions dans ses magasins nord-américains, tout en prévenant, comme d'autres détaillants, sur ses résultats en 2023 en raison des incertitudes économiques. Le groupe, qui a dépassé pour la première fois depuis un an les estimations de bénéfice trimestriel, voit son titre progresser de 2,2% en avant-Bourse. La flambée des prix en 2022 a pesé sur la demande de produits non essentiels, obligeant les détaillants à réduire les prix de tout type de produits, des jouets aux appareils électroniques, afin d'écouler leurs stocks. Les promotions, qui ont permis une augmentation de 0,7% de la fréquentation dans les magasins de Target au cours du quatrième trimestre, ont toutefois contribué à une baisse de 3 points de pourcentage des marges brutes. Le groupe de grande distribution a ainsi prévu un bénéfice annuel de 7,75 à 8,75 dollars par action, en dessous des estimations des analystes, qui tablaient sur 9,23 dollars, selon les données de Refinitiv. "Target a dû revoir ses prévisions à la baisse l'année dernière assez rapidement, et ne veut donc pas commettre à nouveau l'erreur d'être trop agressif dans ses prévisions", estime John Tomlinson, analyste chez M Science . Les détaillants sont également prudents, étant donné un environnement économique plus incertain, a-t-il ajouté. Les géants américains de la distribution, dont Walmart et Home Depot, ont également publié la semaine dernière des prévisions prudentes pour 2023, craignant un ralentissement économique au second semestre en raison de la hausse des coûts d'emprunt. "Nous planifions notre activité avec prudence à court terme pour nous assurer que nous restons agiles et réactifs face à l'environnement opérationnel actuel", a déclaré le directeur général de Target, Brian Cornell. Son chiffre d'affaires comparable au titre du trimestre terminé le 28 janvier dernier a augmenté de 0,7%, tandis que les analystes s'attendaient à une baisse de 1,5%. Les rabais ont permis de réduire les stocks de produits non essentiels d'environ 13% à la fin du trimestre par rapport à l'année précédente, a dit le groupe. (Reportage Uday Sampath à Bangalore ; version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)