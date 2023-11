Target anticipe un solide bénéfice pour le trimestre des fêtes de fin d'année

Target anticipe un solide bénéfice pour le trimestre des fêtes de fin d'année













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Target a annoncé mercredi viser un bénéfice largement supérieur aux attentes de Wall Street pour le trimestre des fêtes de fin d'année, alors que le distributeur profite d'une réduction des coûts sur la chaîne d'approvisionnement et que ses efforts pour contrôler ses stocks commencent à porter leurs fruits. Target, comme d'autres détaillants américains, est confronté à un ralentissement de ses ventes, les consommateurs se montrant plus prudents face à une inflation galopante. Pour le trimestre en cours, Target prévoit un bénéfice ajusté entre 1,90 dollar et 2,60 dollars par action, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 2,22 dollars par action, selon les données fournies par LSEG. Selon Target, ces prévisions font suite à une amélioration de sa marge au troisième trimestre, tirée par un nombre moins important de remises, une réduction de 14% des stocks et des coûts associés, ainsi qu'une baisse des frais de transport, de la chaîne d'approvisionnement et de livraison. Les marchandises saisonnières destinées à des événements tels que la rentrée scolaire et Halloween ont surpassé les autres secteurs de son activité. La marge brute au troisième trimestre clos le 28 octobre, a atteint 27,4%, contre 24,7% il y a un an. Les ventes trimestrielles à périmètre comparable ont baissé moins que prévu, de 4,9%, contre une baisse estimée de 5,25%, grâce à la demande de produits de beauté, qui génère environ 30% des ventes. "Les résultats (de Target) sont meilleurs que prévu dans presque tous les domaines, mais cela ne change pas le fait que le contexte de consommation s'est apparemment détérioré tout au long du trimestre", ont indiqué les analystes de RBC Marchés des Capitaux dans une note. L'entreprise, qui vend principalement des articles non essentiels tels que des appareils électroniques et des articles de décoration s'attend à un recul des ses ventes comparables au quatrième trimestre entre 4 et 6% ("mid single-digit"), contre une baisse attendue de 3,97%. En août, Target a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice ajusté par action pour 2023 pour refléter l'impact du ralentissement de la demande des consommateurs. Le titre de Target a perdu 25,7% de sa valeur cette année, alors que l'action de son grand rival Walmart a progressé de 18,2%. (Reportage Siddharth Cavale à New York et d'Ananya Mariam Rajesh à Bangalore ; version française Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)