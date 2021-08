Tanzanie: Quatre agents de sécurité abattus près de l'ambassade de France

Crédit photo © Reuters

DAR ES SALAAM (Reuters) - Un homme armé d'un fusil d'assaut a tué trois policiers et un employé d'une société de sécurité privée près de l'ambassade de France à Dar es Salaam, la capitale de la Tanzanie, a annoncé mercredi la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan.

L'assaillant a été "neutralisé" et le "calme a été rétabli", a précisé la cheffe de l'Etat sur Twitter.

"Je transmets mes condoléances aux services de police et aux familles des trois policiers et de l'agent de la société de sécurité SGA qui ont perdu la vie après avoir été attaqués par un individu armé dans le quartier de Salenda à Dar es Salaam", a-t-elle écrit.

Le directeur général de la police tanzanienne, Simon Sirro, a précisé que l'assaillant avait été abattu et déclaré qu'une enquête était en cours, sans préciser le mobile ou la cible de l'assaillant.

Il a cependant évoqué les "problèmes" au Mozambique voisin, où l'armée tanzanienne participe à des opérations contre les djihadistes qui se sont emparés d'une partie de la province de Cabo Delgado, où le pétrolier français TotalEnergies a un important projet de gaz naturel.

Sur une vidéo diffusée sur internet, dont Reuters n'a pu établir l'authenticité, on voit un homme devant les portes de l'ambassade de France et on entend le son de coups de feu.

La télévision tanzanienne a diffusé des images de policiers en gilet pare-balles enveloppant un corps dans un drap blanc devant l'ambassade.

La police tanzanienne et la société SGA n'ont pas répondu pour le moment aux sollicitations de Reuters. L'ambassade de France n'était pas immédiatement joignable et à Paris, le Quai d'Orsay n'a pas encore fait de commentaire.

