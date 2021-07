Tampa Bay creuse l'écart

par Martin Schmuda (iDalgo)

Les Tampa Bay Lightnings sont allés s'imposer sur la glace de Montréal (6-3) pour mener trois victoires à rien et se retrouver à un succès de la Stanley Cup. Jan Rutta et Victor Hedman ont donné l'avantage aux siens dans les quatre premières minutes, avant la réduction du score de Phillip Danault en première période (2-1). Bis repetita dans le deuxième tiers avec les réalisations de Tyler Johnson et Nikita Kucherov, un peu atténués par Nick Suzuki (4-2). Après les buts de Johnson et de Corey Perry, les Canadiens ont tenté le comeback, mais les Floridiens ont fermé la porte lorsque Blake Coleman a marqué dans le but vide. Les tenants du titre sont plus que jamais proches d'un doublé, alors qu'une seule équipe est revenue d'un 0-3 dans l'histoire des finales (Toronto en 1942).