Taïwan : Washington a convoqué l'ambassadeur de Chine

WASHINGTON (Reuters) - Les États-Unis ont convoqué jeudi l'ambassadeur de Chine auprès de la Maison blanche pour protester contre les exercices militaires chinois près de Taïwan, que Washington a qualifiés d'irresponsables et de contraires au maintien de la paix et de la stabilité dans la région, a déclaré vendredi le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby.

La Chine a entamé jeudi de vastes manoeuvres autour de Taïwan après la visite cette semaine dans l'île de la présidente de la Chambre américaine des représentants Nancy Pelosi, considérée comme un affront par Pékin.

"Nous avons aussi clairement dit que les Etats-Unis étaient préparés à ce que Pékin choisit de faire. Nous ne chercherons pas et nous ne voulons pas de crise", a ajouté John Kirby.

"Dans le même temps, nous ne serons pas dissuadés d'opérer dans les mers et le ciel du Pacifique-Ouest, conformément au droit international, comme nous le faisons depuis des décennies, en soutenant Taïwan et en défendant une zone indo-pacifique libre et ouverte", a-t-il poursuivi.

(Reportage Jeff Mason, version française Matthieu Protard et Jean-Stéphane Brosse)