Taïwan-Victoire du candidat du parti au pouvoir malgré les menaces de Pékin

Crédit photo © Reuters

par Ben Blanchard et Joseph Campbell TAIPEI/TAINAN, Taïwan (Reuters) - Lai Ching-te, le candidat du parti au pouvoir à Taïwan, a remporté samedi l'élection présidentielle sur l'île, présentée avant le scrutin par la Chine comme un choix entre la guerre et la paix. Hou Yu-ih, le candidat du principal parti d'opposition à Taïwan, le Kuomintang (KMT), a reconnu sa défaite. Le Parti démocrate progressiste (DPP) au pouvoir, dont la présidente sortante, Tsai Ing-wen, ne pouvait plus se représenter après deux mandats à la tête du pays, avait choisi Lai Ching-te, qui défend l'identité distincte de Taïwan et rejette les revendications territoriales de la Chine. La victoire de son candidat à un troisième mandat est un fait sans précédent dans le système électoral actuel de Taïwan. Lai Ching-te était opposé, d'une part, à Hou Yu-ih du Kuomintang (KMT), favorable à un rapprochement avec la Chine, et d'autre part à l'ancien maire de Taipei, Ko Wen-je, issu du Parti populaire taïwanais (TPP), fondé en 2019. Lai Ching-te doit s'exprimer devant la presse à 20h30 (12h30 GMT) à Taipei. (Reportage Ben Blanchard, Sarah Wu et James Pomfret; version française Claude Chendjou)