Taïwan: Un candidat à la présidence dit qu'une guerre nuirait à la Chine

Taïwan: Un candidat à la présidence dit qu'une guerre nuirait à la Chine













Crédit photo © Reuters

TAIPEI (Reuters) - Une guerre contre Taïwan entraînerait une "catastrophe mondiale" que la Chine aurait du mal à supporter, a déclaré samedi William Lai, candidat à la présidence du Parti démocrate progressiste (PDP), le parti au pouvoir à Taïwan. La Chine, qui considère Taïwan comme son propre territoire, a organisé des mises en scène guerrières autour de l'île ces dernières semaines, exprimant sa colère lors d'une rencontre à Los Angeles entre la présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, et le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Kevin McCarthy. La Chine a déclaré avoir testé des frappes de précision et un blocus de Taïwan, dont le gouvernement a dénoncé les exercices et rejeté les revendications territoriales de Pékin. William Lai, actuellement vice-président de Taïwan, a déclaré lors d'un événement de campagne à Tainan, dans le sud de l'île, qu'une guerre n'aurait pas de vainqueur. "La Chine doit bien comprendre qu'une guerre lancée contre Taïwan sera certes directement préjudiciable à Taïwan, mais qu'elle provoquera également une catastrophe mondiale que la Chine aura du mal à supporter", a-t-il déclaré, selon des propos rapportés par son parti. William Lai est devenu officiellement le candidat du parti à la présidence cette semaine. Après deux mandats, Tsai Ing-wen n'a pas le droit, en vertu de la Constitution, de se représenter aux élections de janvier prochain. Le principal parti d'opposition de Taïwan, le Kuomintang (KMT), est traditionnellement favorable à des liens étroits avec la Chine et a critiqué à plusieurs reprises le PDP pour son hostilité et son antagonisme à l'égard de Pékin. Le KMT n'a pas encore choisi son candidat à la présidence. William Lai a déclaré que, la Chine n'ayant pas renoncé à l'usage de la force contre Taïwan, l'île devait préparer ses défenses, tout en faisant remarquer que personne ne voulait "prendre l'initiative d'attaquer la Chine". Il a ajouté qu'il n'abandonnerait aucune chance de paix, réitérant l'appel de Tsai Ing-wen en faveur d'un dialogue avec la Chine fondé sur l'égalité et le respect. La Chine a rejeté ces appels à la négociation de la présidente de Taïwan, qu'elle considère comme une séparatiste. Tsai Ing-wen et William Lai affirment tous deux que seul le peuple taïwanais peut décider de l'avenir de l'île. En 2018, alors qu'il était premier ministre, William Lai a provoqué la colère de la Chine en déclarant au parlement qu'il était un "indépendantiste taïwanais" et que sa position était que Taïwan était un pays souverain et indépendant - une ligne rouge pour Pékin. (Reportage de Ben Blanchard, version française Benjamin Mallet)