Taïwan : Terry Gou, fondateur de Foxconn, annonce sa candidature à la présidence

TAIPEI, 28 août (Reuters) - Terry Gou, le fondateur de Foxconn, principal fournisseur d'Apple en composants électroniques, a déclaré lundi qu'il entrait dans la course à la présidence de Taïwan en tant que candidat indépendant aux élections de 2024. Le milliardaire a passé les dernières semaines à parcourir Taïwan et à organiser des rassemblements semblables à ceux d'une campagne électorale, alimentant les spéculations sur son intention de se présenter en tant qu'indépendant. "Sous la direction du Parti démocrate progressiste (PDP)depuis environ sept ans, ils ont conduit Taïwan vers le danger de guerre sur le plan international. Sur le plan intérieur, leurs politiques sont truffées d'erreurs", a déclaré Terry Gou, ajoutant que "l'ère du règne de l'entrepreneur" avait commencé. Terry Gou s'est déjà porté candidat à la présidence en 2019 et en janvier, mais a échoué ces deux fois à obtenir l'investiture du principal parti d'opposition taïwanais, le Kuomintang (KMT), qui favorise traditionnellement des liens étroits avec la Chine. Le thème principal de la pré-campagne de Terry Gou est de chasser le PDP du pouvoir, seul moyen selon lui d'éviter une guerre avec la Chine, qui revendique Taïwan comme son propre territoire. "Taïwan ne doit pas devenir l'Ukraine et je ne laisserai pas Taïwan devenir la prochaine Ukraine," a-t-il déclaré. L'homme d'affaires doit recueillir près de 300.000 signatures d'électeurs d'ici le 2 novembre pour être qualifié de candidat indépendant, conformément à la réglementation électorale. La commission électorale centrale examinera les signatures et annoncera les résultats le 14 novembre. Le vice-président de Taïwan, William Lai, candidat à la présidence pour le parti démocrate progressiste (PDP) au pouvoir, en tête des sondages, est le favori de l'élection. (Reportage Ben Blanchard et Yimou Lee, version française Stéphanie Hamel, édité par Kate Entringer)