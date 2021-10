Taiwan proteste après une nouvelle incursion aérienne chinoise

par Ben Blanchard

TAIPEI (Reuters) - Taiwan a critiqué la Chine samedi après la plus importante incursion de l'armée de l'air chinoise dans sa zone de défense aérienne à l'occasion de l'anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine.

L'île de Taiwan, dirigée par un gouvernement démocratiquement élu mais que Pékin considère comme un territoire chinois, proteste régulièrement depuis plus d'un an contre les incursions régulières d'avions chinois, le plus souvent dans le sud-ouest de sa zone d'identification de défense aérienne, près des îles Pratas.

Des avions de chasse taïwanais ont été déployés face à 38 chasseurs chinois répartis en deux vagues vendredi, a déclaré le ministère taïwanais de la Défense, en précisant que des systèmes de missiles avaient aussi été mobilisés pour surveiller les appareils chinois.

"La Chine s'est engagée sans raison dans une agression militaire dommageable pour la paix dans la région", a déclaré le Premier ministre taïwanais, Su Tseng-chang, à des journalistes samedi matin.

Le ministre des Affaires étrangères, Joseph Wu, a lui aussi condamné les incursions chinoises en déclarant sur Twitter que les sorties sans précédent de vendredi ne représentaient "pas un bon jour".

"Menaçant ? Bien sûr", a-t-il ajouté.

La Chine n'a pour l'instant fait aucun commentaire sur le sujet.

Elle a par le passé assuré que les vols d'appareils chinois visaient à protéger la souveraineté du pays et à faire barrage à la "collusion" entre Taiwan et les Etats-Unis.

En juin, 28 avions de l'armée de l'air chinoise avaient participé à une précédente incursion.

(Reportage Ben Blanchard, version française Marc Angrand)