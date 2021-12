Taïwan : Les électeurs votent "non" aux référendums, revers pour l'opposition

TAIPEI (Reuters) - Les Taïwanais ont rejeté samedi quatre propositions soumises au référendum qui auraient pu affecter les liens de l'île avec les États-Unis ainsi que sa sécurité énergétique, infligeant un revers à l'opposition qui voulait faire du scrutin un vote de défiance à l'encontre du gouvernement.

Le scrutin était organisé alors que la Chine a accentué ses pressions militaires et politiques sur l'île qu'elle considère comme une province renégate.

Le principal parti d'opposition, Kuomintang (KMT), qui n'a pas réussi à se défaire des accusations selon lesquelles il serait trop proche de la Chine, espéraient que les votes constitueraient une preuve de défiance à l'égard du gouvernement démocratique.

Les deux référendums les plus controversés et médiatisés portaient sur l'interdiction de viande de porc contenant de la ractopamine, et sur le déplacement du site d'implantation d'une centrale de gaz naturel liquéfié (GNL) afin de protéger un récif.

Le gouvernement taïwanais a autorisé l'an dernier les importations de porc dans l'espoir de favoriser un accord de libre-échange avec les États-Unis, où la ractopamine, un additif permettant d'obtenir une viande plus maigre et protéinée, est largement utilisée, montrant ainsi que l'île est un partenaire fiable.

Le gouvernement a également déclaré qu'il déplacerait le site d'implantation d'une centrale de GNL, qui doit lui permettre d'assurer les besoins énergétiques de l'île, afin de minimiser son impact sur un récif.

Un troisième vote portait sur le redémarrage d'une centrale nucléaire, alors que le gouvernement s'est engagé à arrêter d'utiliser l'énergie nucléaire.

Les électeurs ont voté contre ces propositions, comme l'avait recommandé le gouvernement, mais la participation a été faible.

Pour qu'une résolution soit adoptée par référendum, elle doit réunir au moins 25% des voix, soit environ 5 millions.

Au final, environ quatre millions de personnes ont voté "non" aux quatre questions, un nombre plus élevé que celui des bulletins "oui".

Le président de la formation KMT Eric Chu a admis que le résultat du scrutin n'était pas "idéal" et présenté ses excuses.

(Reportage Ben Blanchard, avec Sarah Wu; version française Camille Raynaud et Gwénaëlle Barzic)