Taïwan : Le typhon Koinu fait 190 blessés

TAITUNG, TAÏWAN (Reuters) - Le typhon Koinu a frôlé le sud de Taïwan jeudi, faisant 190 blessés et causant de nombreux dégâts, tandis que des pluies torrentielles et des vents violents ont empêché des millions de personnes de se rendre au travail et à l'école dans plusieurs villes. Koinu, qui signifie "chiot" en japonais, a touché terre sur la péninsule taïwanaise de Hengchun en tant que typhon de catégorie 4, indiquant des vents pouvant atteindre 252km/h, mais il s'est affaibli en traversant le détroit de Taïwan et en se dirigeant vers la province chinoise de Canton, selon Tropical Storm Risk. Les pluies les plus fortes sont tombées dans les régions montagneuses et peu peuplées de la région de Pingtung, dans le sud, et dans celles de Taitung et Hualien, sur la côte est, mais le typhon a également touché la grande ville portuaire de Kaohsiung, dans le sud du pays. La plupart collectivités ont décrété un jour d'arrêt de travail et d'école, bien que la capitale de l'île, Taipei, qui abrite les marchés financiers, n'ait pas été touchée et ait fonctionné normalement. Le service des pompiers de Taïwan a fait état de 190 blessés, mais pas de morts, ainsi que de quelques dégâts aux bâtiments. (Reportage Fabian Hamacher et Carlos Garcia, version française Stéphanie Hamel)