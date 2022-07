Taïwan : La Russie soutient la doctrine de Pékin d'une seule Chine, déclare Sergueï Lavrov

(Reuters) - La Russie soutient la position de Pékin sur Taïwan et la doctrine d'"une seule Chine", a déclaré vendredi le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, après que le président chinois Xi Jinping a prévenu son homologue américain Joe Biden de ne pas "jouer avec le feu" à ce sujet.

"Notre position sur l'existence d'une seule Chine reste inchangée", a déclaré Sergueï Lavrov à la presse lors d'un déplacement à Tachkent, en Ouzbékistan.

"Nous ne voyons aucun inconvénient à respecter le principe de la souveraineté de la Chine", a-t-il ajouté.

La Chine considère l'île-refuge des nationalistes chinois en 1949 comme une province sécessionniste, et n'entretient pas de lien diplomatique avec Taipei.

Avant l'entretien téléphonique jeudi entre Joe Biden et Xi Jinping, Pékin a multiplié les avertissements, de plus en plus fermes au sujet d'une éventuelle visite à Taïwan de la présidente de la Chambre américaine des représentants, Nancy Pelosi, cadre du parti démocrate dont est issu Joe Biden.

Une telle visite ne serait pas inédite mais elle soulignerait le soutien de Washington à Taipei, qui dénonce des menaces militaires et économiques croissantes de la part de Pékin.

(Reportage Reuters, édité par Guy Faulconbridge ; version française Myriam Rivet, édité par Sophie Louet)