Taïwan : La candidature du fondateur de Foxconn retenue pour l'élection présidentielle

Crédit photo © Reuters

TAIPEI (Reuters) - Le milliardaire Terry Gou, fondateur du groupe industriel taïwanais Foxconn, a recueilli trois fois le nombre de signatures nécessaires pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle taïwanaise, a annoncé le gouvernement mardi. Dans un communiqué, Terry Gou a remercié ses partisans pour leur "soutien enthousiaste" et s'est engagé à travailler pour parvenir à "la paix à travers le détroit de Taïwan". Terry Gou, qui a annoncé sa candidature en août, a dit vouloir unir l'opposition et veiller à ce que Taïwan ne devienne pas "la prochaine Ukraine", accusant le Parti démocrate progressiste (DPP) au pouvoir d'avoir conduit l'île au bord de la guerre avec la Chine, qui revendique Taïwan comme son propre territoire. Terry Gou, qui a quitté son poste de directeur de Foxconn en 2019, devait recueillir environ 300.000 signatures d'électeurs avant le 2 novembre pour pouvoir se porter candidat indépendant, selon les règles électorales. Selon la commission électorale, il a obtenu plus de 900.000 signatures valides. Il a maintenant jusqu'à vendredi prochain pour enregistrer officiellement sa candidature auprès de la commission. Âgé de 73 ans, Terry Gou figure parmi les quatre candidats à l'élection qui doit se tenir en janvier. Selon les sondages d'opinion, il est le candidat recueillant le moins d'intentions de vote, loin derrière l'actuel vice-président Lai Ching-te (DPP). (Reportage Jeanny Kao et Yimou Lee ; Rédigé par Ben Blanchard ; version française Dagmarah Mackos, édité par Blandine Hénault)