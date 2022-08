Taïwan est un territoire chinois, pas américain, dit ministre chinois

PÉKIN (Reuters) - Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a déclaré dimanche que Taïwan était un territoire chinois et non américain, dans une nouvelle invective après la visite à Taïwan de la présidente de la Chambre des représentants des Etats-Unis, Nancy Pelosi.

Les Etats-Unis usent de "sophismes" au sujet de Taïwan, et les actes de la Chine sont justes, appropriés et légaux. Ils visent également à protéger la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays, a indiqué Wang Yi.

(Reportage Eduardo Baptista; version française Camille Raynaud)