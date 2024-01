Taïwan émet une alerte pour son survol par un satellite chinois

Taïwan émet une alerte pour son survol par un satellite chinois













Crédit photo © Reuters

TAIPEI/PEKIN (Reuters) - Le gouvernement taïwanais a émis une alerte à la population mardi en raison du survol du sud de l'île par un satellite chinois, ce que le ministre taïwanais des Affaires étrangères a qualifié de provocation à quatre jours de l'élection présidentielle à Taïwan. De manière quasi simultanée à cette alerte taïwanaise envoyée sur tous les téléphones portables, les médias officiels chinois ont annoncé le lancement par la Chine d'un satellite à vocation scientifique. L'alerte taïwanaise, envoyée en chinois et en anglais, parle d'un "satellite" dans le premier cas et d'un "missile" dans le second. Le ministère de la Défense a par la suite qualifié de "négligence" l'emploi du terme missile en anglais. Il a précisé que l'engin était passé à haute altitude dans l'espace aérien taïwanais. L'agence officielle Chine nouvelle a déclaré que la Chine avait lancé un "nouveau satellite astronomique" depuis la province du Sichuan, dans le sud du pays. Ce lancement n'avait pas été annoncé au préalable et les autorités chinoises n'ont fourni aucune précision sur son plan de vol. Le ministre taïwanais des Affaires étrangères, qui donnait une conférence de presse devant des journalistes étrangers au moment de cette alerte, a dénoncé une provocation similaire aux cas récents de détection de ballons chinois au dessus de l'île, que la Chine considère comme partie intégrante de son territoire. "Toutes ces tactiques rentrent dans la catégorie des activités de zone grise et continuent de rappeler à la population ici à Taïwan qu'il y a un risque de guerre entre Taïwan et la Chine", a dit Joseph Wu. (Avec James Pomfret et Sarah Wu, rédigé par James Pomfret; version française par Zhifan Liu et Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)