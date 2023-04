Taïwan dit surveiller un porte-avion chinois au large de sa côte sud-est

TAIPEI (Reuters) - Le ministère taïwanais de la Défense a déclaré lundi qu'un groupe de porte-avions chinois dirigé par le Shandong, un des navires ayant participé aux manoeuvres militaires de la Chine au début du mois, se trouvait à environ 120 milles nautiques au sud-est des côtes de l'île. Taïwan avait précédemment signalé que le Shandong, mis en service en 2019, avait navigué dans les eaux du Pacifique occidental par le canal de Bashi, qui sépare l'île des Philippines, avant une rencontre entre la présidente Tsai Ing-wen et le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Kevin McCarthy, à Los Angeles. Après le retour de Tsai Ing-wen à Taïwan, la Chine a organisé plusieurs jours d'exercices autour de l'île, avec le Shandong et ses avions de chasse dans l'océan Pacifique. Dans une brève déclaration, le ministère taïwanais de la Défense a indiqué que le groupe de porte-avions se trouvait toujours dans le Pacifique à des fins d'entraînement, à 120 milles nautiques au sud-est du cap Eluanbi, à la pointe sud de l'île, et qu'il allait traverser ces eaux. Les forces armées taïwanaises suivent de près les navires et "réagissent de manière appropriée", a déclaré le ministère. (Reportage Ben Blanchard, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)