Taïwan dit que la Chine peut bloquer ses principaux ports

TAIPEI (Reuters) - Les forces armées chinoises sont capables de bloquer les principaux ports et aéroports de Taïwan, a déclaré mardi le ministère taïwanais de la Défense, ajoutant que la Chine posait une menace militaire "grave" à Taïwan.

"A l'heure actuelle, l'Armée populaire de libération chinoise est capable d'effectuer un blocus conjoint local contre nos ports et nos aéroports, de couper nos lignes de communication aériennes et maritimes et d'avoir un impact sur le flux de nos fournitures militaires et de nos ressources logistiques", a déclaré le ministère.

Le ministère chinois de la Défense n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. La Chine considère Taïwan comme l'une de ses provinces.

(Reportage Yimou Lee avec Yew Lun Tian; version française Camille Raynaud)